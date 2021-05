Nuove disposizioni per le visite agli ospiti della Fondazione Molina

A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute, si precisa che la Fondazione Molina continuerà, come nei mesi precedenti, a consentire l’ingresso dei familiari per far visita ai propri congiunti.

Tutti gli appuntamenti già programmati sono confermati.

A partire da lunedì 17 maggio l’entrata in Fondazione, nelle date già concordate, sarà ancora più semplice: i familiari dovranno munirsi di copia di certificazione delle vaccinazioni Covid-19 effettuate (certificazione verde scaricabile dal fascicolo sanitario elettronico personale) o di attestazione di guarigione da Sars-CoV-2 da parte del Medico curante/struttura sanitaria, valida 6 mesi dalla data del tampone negativo dopo il contagio.

Per i familiari non in possesso di quanto sopra, l’accesso potrà avvenire previa esecuzione di un tampone antigenico rapido che verrà eseguito prima dell’ingresso in Fondazione.



Alla luce della nuova normativa e comunque in funzione della situazione epidemiologica sul territorio, la Fondazione sta valutando l’ampliamento degli orari e delle modalità di accesso e permanenza nella struttura che saranno prontamente comunicati.