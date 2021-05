Nuovi avvistamenti di cinghiali: a spasso per Varese o a nuoto nel Lago di Monate

Cinghiali a spasso per le strade di Masnago o tra i bidoni dell’umido al Montello di Varese. Ma anche sulle strade, nei prati coltivati e ai margini dei paesi un po’ in tutta la provincia. Ora anche a mollo nel Lago di Monate per una “sana” nuotata.

Si moltiplicano gli avvistamenti dei cinghiali in luoghi della provincia sempre più vicini ai centri urbani. Solo nelle ultime ore ci sono giunte segnalazioni di un esemplare di grosse dimensioni che si aggirava all’alba tra le strade del quartiere Montello di Varese (a sinistra nella foto) e un’altra ben più strana a Travedona Monate, dove a largo del Parco Lago nell’area della canottieri un grosso esemplare è stato filmato mentre faceva una nuotata. L’animale è stato affiancato da un’imbarcazione e guidato verso riva.