“Obiettivo Parco del Lanza”, terza edizione per il concorso fotografico

Il PLIS Valle del Lanza organizza la terza edizione del concorso artistico “Obiettivo Parco del Lanza” volto a valorizzare e promuovere il territorio del Parco, in collaborazione con il foto club “L’immagine” di Solbiate con Cagno in qualità di giuria tecnica, con l’agenzia “Cantoni Tours” e i produttori locali del nostro territorio.

Quattro i temi scelti:

Un Parco d’acqua: immagini che abbiano come soggetto l’acqua in qualsiasi delle sue forme (pioggia, rugiada, nebbia, gocce, corsi d’acqua, neve, ghiaccio, …) riprese all’interno del Parco.

Wildlife & Nature: immagini che hanno come soggetto fauna selvatica (mammiferi, pesci o uccelli) o immagini ravvicinate di insetti, rettili, anfibi, invertebrati, ripresi nel proprio ambiente naturale all’interno del territorio del Parco. Sono esclusi gli animali domestici.

Giovani obiettivi: immagini con qualsiasi soggetto (naturalistiche, paesaggistiche, strutture antropiche, flora, fauna, macro, …) scattate da autori under 25 (nati dal 1996 in poi). Il soggetto della foto deve essere ripreso all’interno del territorio del Parco. Il vincitore sarà premiato con il riconoscimento “Memorial Bruno e Mario”.

Dipinto nel Lanza: opere pittoriche dipinte con qualsiasi medium (olio, acrilico, acquarello, tempera, matite colorate o pastelli, ecc..), il cui soggetto (paesaggi naturali, elementi antropici, fauna, flora spontanea, …) deve rappresentare o essere inserito in un contesto ambientale immediatamente riconducibile al territorio del Parco.

Tutti i soggetti devono essere ripresi all’interno del territorio del PLIS Valle del Lanza.

Il concorso è aperto a tutti, singoli cittadini, fotografi e artisti dilettanti e professionisti, senza limiti d’età, di qualsiasi nazionalità ed è gratuito. Sono escluse soltanto le persone che a qualsiasi titolo sono coinvolti nell’organizzazione (Giuria tecnica e giuria del Parco). La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma dell’apposita liberatoria da parte di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

Il termine per la consegna delle opere è il 30 settembre 2021.

«Per la prima volta – spiegano gli organizzatori – abbiamo deciso di dedicare una categoria del nostro concorso alla memoria di due persone, due amici, che per il Parco e al Parco hanno offerto molto, senza mai chiedere in cambio nulla. Idee, ospitalità, fatica, un punto di riferimento per tutti i giovani che attorno e grazie a loro sono cresciuti. È proprio alla “nuova” categoria dei giovani che dedichiamo il “Memorial Bruno e Mario” in ricordo di Bruno Cardinale e Mario Mariani che ci hanno lasciato poco tempo fa, dopo tanti anni di impegno in prima fila».

Per tutte le informazioni potrete visitare il sito del Plis a QUESTO LINK