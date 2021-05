Office Station e Confapi, a Saronno un legame tra storia, tradizione e innovazione

Il coworking prende sempre più piede, soprattutto in ottica di post pandemia. Ci sono aziende che stanno strutturando la propria organizzazione pensando a uffici agili e snelli, in ambienti pronti e preparati ad offrire ogni tipo di comfort e soluzione tecnologicamente avanzate.

L’Office Station di Saronno, nato negli spazi della ex Lesa in via Ferrari, nell’immediato retrostazione della città degli amaretti, garantisce alti standard di efficienza.

Nei 4 mila metri quadrati a disposizione ci sono 35 aziende operanti su 50 uffici disponibili, otto aree comuni e sale meeting, con una percentuale di occupazione dell’80%. Tra queste c’è Confapi Varese, associazione di categoria che dal 1947 affianca e tutela gli interessi delle piccole e medie imprese della provincia di Varese.

«Quando tre anni fa abbiamo fatto la scelta di prendere uno spazio in Office Station abbiamo preso una decisione in continuità con il nostro passato – spiega Piero Baggi, direttore generale di Confapi Varese -. Ci siamo inseriti in un’area riqualificata, un luogo storico per la manifattura saronnese. Noi nasciamo come associazione di aziende manifatturiere, che poi si è evoluta e ha cambiato visioni, oggi siamo orientati verso i servizi avanzati, legati soprattutto all’informatica. Le storie di Confapi e del’Office Station sono legate, diciamo, hanno avuto un’evoluzione simile».

L’iniziativa di Office Station nasce dal Gruppo Informatico Siges, una realtà tutta saronnese che opera nel campo della progettazione, realizzazione e manutenzione del software e nel campo dei servizi tecnologici. Le aziende del Gruppo Siges sono in grado di offrire ai propri clienti una vasta gamma di prodotti e servizi ad alta specializzazione nel settore del turismo (alberghi, villaggi turistici, camping, residence, ristoranti, bar, porti turistici) con Sysdat Turismo srl, della sanità (case di cura, case di riposo, r.s.a., laboratori, ambulatori) con Sysdat Sanità srl e dell’ industria e del commercio con Siges srl.

L’obiettivo di Office Center è quello di diventare un centro di aggregazione di aziende e professionisti orientati all’innovazione, che possano interagire e collaborare fra di loro. Per questo motivo , tra le sezioni del sito web di Office Station, è stato creato uno spazio virtuale, denominato “Network center”, dedicato alle singole aziende e realtà presenti all’interno del business center di Saronno, un modo per dare la possibilità a tutti di interagire e presentare i propri servizi e le proprie caratteristiche.

«L’Office Station è in una posizione strategica, Saronno è una realtà che si incunea tra le province di Varese, Como, Milano e la Brianza, è parte integrante dell’area metropolitana milanese, con ottiche di sviluppo interessanti anche per la nostra associazione, a cominciare dalla vicinanza con le aree Fiera ed Expo – prosegue Baggi -. I vantaggi di comfort generale sono evidenti, è vicino alla stazione, vicino all’uscita dell’autostrada, è ben servita logisticamente. Tra i servizi che offriamo ci sono quelli sindacali, previdenziali, di industry 4.0, attività formativa, di privacy. In Office Station abbiamo una sala multimediale che offre possibilità di garantire attività formativa ai nostri associati in sicurezza, dando un punto di riferimento per il Sud di Varese dove ruotano circa 250 aziende associate Confapi, dal manifatturiero, all’automotive fino allo stampaggio di materie plastiche e il terziario avanzato, informatica, service. Nella sede di Saronno lavorano 5 persone, viene svolta un’attività fatta anche di servizi tradizionali, come le paghe per esempio».

Un tema importante e che trova risposte nella struttura di Office Station è quello dello smart working, sempre più di attualità anche in ottica post pandemia: «Stiamo realizzando strategie di accompagnamento al dopo pandemia, proprio pensando allo smart working: per aziende di medie/grosse dimensioni che gravitano su Milano c’è la possibilità di dislocare i dipendenti in strutture come l’Office Station, che offrono servizi e prestazioni, con possibilità di relazioni sociali in ambienti dove viene favorito il coworking, favorendo la gestione delle tempistiche di trasferimento casa/lavoro, senza stare da soli a casa ma in un luogo di lavoro vero e dinamico. L’attività di welfare di Confapi è effettuata con l’accompagnamento anche grazie allo studio di consulenza e all’organizzazione aziendale e giuslavoristica – chiosa Baggi -. È un’attività che stiamo sviluppando e ben si colloca in un contesto come quello dell’Office Station, lo vediamo in prima persona, è un esempio positivo di decentramento dell’attività sul territorio. Ci sono già esperienze che vanno in questa direzione, anche grazie ai bandi di Regione Lombardia aperti pre pandemia. Una decina di aziende hanno già progetti in corso che si struttureranno presto, anche su Saronno».