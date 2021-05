Olimpiadi della Matematica, medaglia di bronzo per Sofia Oliverio del liceo Galilei di Legnano

Medaglia di bronzo alla Olimpiadi della Matematica 2020/2021 per Sofia Oliverio del liceo Galilei di Legnano. La 37° edizione della manifestazione organizzata dall’Unione Matematica Italiana su mandato del Ministero dell’Istruzione si sono concluse sabato 15 maggio con la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici delle gare a squadre femminile e mista e dei medagliati della gara individuale, tra i quali la liceale legnanese.

I risultati delle gare a squadre erano già noti: primo posto assoluto nella gara a squadre mista per il liceo Volta di Milano, seguito dal liceo Dini di Pisa e il liceo Fermi di Padova, mentre nella gara femminile il primo gradino del podio è andato al liceo Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli, davanti al liceo Dini di Pisa e al liceo Alfano da Termoli di Termoli. Non erano stati ancora svelati, invece, i punteggi e le medaglie della finale individuale delle Olimpiadi della Matematica. Avendo risolto in modo completamente corretto almeno un problema dei sei proposti, 50 concorrenti hanno ricevuto una menzione d’onore. Sono state invece assegnate 72 medaglie di bronzo a coloro che hanno totalizzato almeno 14 punti sui 42 possibili, 53 medaglie d’argento a coloro che hanno totalizzato almeno 19 punti e 26 medaglie d’oro per chi ha totalizzato almeno 24 punti.

Nella gara individuale il primo posto a pari merito è andato a Matteo Damiano del liceo Ferraris di Torino e a Massimiliano Foschi del liceo Galilei di Roma con punteggio pieno, seguiti da Matteo Poletto del liceo Da Ponte di Bassano del Grappa con punteggio di 41/42. Particolarmente “fortunata”, anzi talentuosa, la sede legnanese della gara nazionale, che ha visto premiati ben 13 studenti dei 15 partecipanti delle province di Milano, Monza Brianza e Varese: medaglia d’oro per Tommaso Dossi, Tommaso Lunghi, Romeo Passaro, Francesco Riva e Shiheng Zheng del liceo Volta di Milano, medaglia d’argento per Carmine Foggia del liceo Frisi di Monza, Federico Landonio del liceo Grassi di Saronno e Matteo Rigoli del liceo Da Vinci di Gallarate e medaglia d’argento per Gianfranco Arrighetti del liceo Frisi di Monza, Sofia Oliviero del liceo Galilei di Legnano, Alberto Pola del liceo Leonardo da Vinci di Milano, Edoardo Balistri e Pietro Riva del liceo Volta di Milano.