Openjobmetis chiama a raccolta i giovani talenti del tennis meno abbienti

Openjobmetis supporta I Tennis Foundation e invita tutti i giovani talenti del tennis classe 2008 meno abbienti a partecipare alla selezione per l’accesso gratuito al Master estivo di Santa Margherita di Pula e ottenere la borsa di studio erogata da I Tennis Campus, la prima Academy senza logiche di business per gli amanti della racchetta.

“Il tennis ha grandi affinità con lo spirito imprenditoriale o più in generale con le decisioni che una persona è talvolta obbligata a dover prendere sul posto di lavoro, o anche solo nell’importante fase della scelta di un lavoro, sia questo il primo o uno nuovo. Per questo ho voluto impegnarmi in prima persona per supportare l’iniziativa I Campus a beneficio dei talentuosi giovani tennisti il cui unico ostacolo è solo la difficoltà economica” – ha dichiarato Rosario Rasizza, Amministratore delegato di Openjobmetis. “Il tennis non è solo una sfida con l’avversario ma anche con sé stessi, in un confronto continuo su quale sia la giocata migliore da fare. Ma è anche una prova di resistenza perché, più di altri, è lo sport in cui la rinascita è sempre possibile, anche di fronte a un match point dell’avversario. Tutti aspetti, questi, che valgono anche nel mondo del lavoro, sia per gli imprenditori che per i tanti lavoratori dipendenti, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, alle prese con scelte difficili e determinanti”.

Durante il Master si svolgeranno lezioni di perfezionamento tennistico e preparazione atletica mirata: i 20 talenti selezionati (10 maschi e 10 femmine) saranno seguiti da coach, tennisti, imprenditori e partner di I Tennis Foundation in un’attenta formazione attitudinale. Ma la formazione non riguarderà solo la pratica sportiva, sarà incentrata su discipline correlate come giornalismo, comunicazione sportiva, commento tecnico, match analysis e molto altro. Le opportunità continueranno anche alla fine del Master perché i 4 finalisti otterranno la borsa di studio Little Tennis Champion e dal 2022 frequenteranno per 4 anni l’Academy I Tennis Campus al Forte Village di Santa Margherita di Pula insieme ad altri 16 talenti provenienti dai Paesi europei con i redditi pro-capite più bassi d’Europa (Ucraina, Bosnia – Erzegovina, Albania, Moldavia e Macedonia) che saranno selezionati nei prossimi mesi.

Si tratta di un programma sportivo e scolastico che garantisce ai ragazzi e alle ragazze un piano di allenamento tennistico di lungo periodo, con l’obiettivo di poter accedere alla carriera professionistica all’età di 18 anni e poter competere nei tornei dei circuiti maggiori, e al tempo stesso di frequentare una high school internazionale che consenta loro l’ammissione alle principali università americane. Al termine del quadriennio di scuola superiore, attraverso una competizione tennistica interna, verranno selezionati 8 allievi – 4 ragazzi e 4 ragazze – che saranno avviati alla carriera nei circuiti ITF, ATP, WTA.

“Sono molto orgoglioso di supportare questo progetto non profit e dare il mio contributo a formare i ragazzi a 360 gradi, fedele alla mission di I Tennis Campus”- ha aggiunto Rasizza. “Alla base del progetto c’è l’impegno di organizzatori e partner nel trasferire ai giovani talenti valori come impegno, tenacia, sacrificio e rispetto. Quei valori in cui io mi rivedo nella mia quotidianità di imprenditore e che in questi 20 anni di Openjobmetis ho voluto trasferire a tutti i miei collaboratori. Ma sono anche i valori che ci aspettiamo dalle tante persone che selezioniamo e mandiamo in azienda a farsi le ossa, a rilanciarsi o a emergere. Per questo motivo invito tutte le famiglie di giovani tennisti in particolari difficoltà economiche a non darsi per vinte e cogliere l’occasione di crescita umana e sportiva che viene offerta da I Tennis Foundation e, insieme a noi, dai tanti partner coinvolti”.

Grazie al supporto di Openjobmetis, per la prima volta nella storia del tennis nasce in Italia un modello di Academy tennistica volto esclusivamente a selezionare i migliori talenti e a fornire loro le circostanze ideali per avviarsi al professionismo, in una logica completamente solidale e inclusiva, non profit, con alla base solo ed esclusivamente il merito e la valorizzazione del talento.

Per partecipare alle selezioni occorrerà registrarsi (c’è tempo fino al 10 giugno) sul sito www.itennisfoundation.com e inviare la propria candidatura.