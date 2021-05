Operaio morto a Busto Arsizio, Astuti (Pd): “Necessario l’impegno di tutti perché non accada mai più“

«L’ennesima morte sul lavoro chiede a tutti un impegno perché non accada mai più». Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, a seguito della a tragedia accaduta oggi a Busto Arsizio, dove un operaio di 49 anni è morto per un infortunio sul lavoro.

«Esprimo – afferma Astuti- il mio più sentito cordoglio per la scomparsa dell’operaio morto sul lavoro a Busto Arsizio e auspico che si faccia al più presto luce sulle responsabilità della tragedia. Non è accettabile che questo accada ancora oggi. Non è accettabile che nel 2021 si muoia ancora di lavoro. E’ di pochi giorni fa la scomparsa di una ragazza di 22 anni a Prato, mentre i numeri degli incidenti sul lavoro sono allarmanti: gli infortuni sul lavoro in Lombardia nel marzo scorso sono stati 7237 mentre tra gennaio e marzo sono stati 23900. Una tragedia quotidiana, troppo spesso dimenticata, per cui è evidente che le istituzioni non stanno facendo abbastanza. Per porre fine a questa tragedia ora è necessario l’impegno di tutti. Il mio non mancherà mai».