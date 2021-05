Opere d’arte ecologiche: il riciclo creativo dei ragazzi della media di Cocquio

Riciclando oggetti di uso quotidiano, i ragazzi della media Dante Alighieri di Cocquio Trevisago hanno realizzato vere e proprie opere d’arte ecologica.

Da anni la scuola aderisce al progetto “Green School” con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi (e con loro le famiglie e più in generale la comunità), a danneggiare il meno possibile l’ambiente che ci circonda, utilizzare in modo consapevole le risorse naturali e contribuire a creare un mondo sempre più “green”.

I docenti propongono ed illustrano diverse iniziative per mettere in atto questo progetto. Tra le iniziative proposte ritroviamo le attività di Riciclo Creativo. In particolare gli insegnanti Arianna Lauritano (referente Green School), Micali e Franzetti hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto illustrando agli alunni la possibilità di riutilizzare i rifiuti e reinventarne un nuovo uso.

I lavori realizzati dai ragazzi sono stati fotografati e le foto sono state condivise tra alunni, docenti e personale della scuola. Gli oggetti creati sono stati utilizzati dagli alunni come arredo domestico a dimostrazione del fatto che gli oggetti che consideriamo rifiuti in realtà possono assumere una nuova forma e una nuova vita.