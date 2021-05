Ospedale di cirocolo, ingresso di viale Borri cambia orario

L’azienda ospedaliera ASST Sette Laghi comunica che da lunedì 24 maggio l’ingresso dell’Ospedale di Circolo di Varese su Viale Borri (pedonale in entrate e in uscita, carrabile solo in uscita) sarà aperto fino alle 17 e non più alle 16. Il nuovo orario sarà dunque 6.30 – 17.00.