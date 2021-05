Parco di Casciago e parcheggio di Morosolo, doppia inaugurazione

Doppia inaugurazione a Casciago, con la partecipazione della vicepresidente di Regione Lombardia Francesca Brianza e del consigliere regionale Marco Colombo.

I tagli del nastro sono stati effettuati al parco della Pinetina e al parcheggio di Morosolo.

IL PARCO GIOCHI – “È un segnale di attenzione al territorio, abbiano sistemato i giochi, sistemato il parco, rimesso le panchine per i bambini e le telecamere – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Abbiamo anche installato le videocamere e abbiamo il progetto di mettere giochi inclusivi in futuro. Ridiamo vita a tutta questa area”.

Per la realizzazione del parco giochi il Comune ha sfruttato un finanziamento di Regione Lombardia di 68 mila euro, parte dei 200 mila stanziati dal Pirellone. Presenti al taglio del nastro anche i bambini della classe prima della scuola primaria di Casciago, accompagnati dalle maestre Maria Campiotti (che qualche anno fa diede vita alla Free Little Library posizionata proprio all’interno del parchetto) e Nicole Rossi: dopo le foto di rito, un po’ di tempo per giocare per passare una mattinata all’aria aperta.

IL PARCHEGGIO DI MOROSOLO – Per l’opera, finanziata anche questa da Regione Lombardia, sono stati necessari 96 mila euro. Presenti insieme alla giunta del Comune di Casciago gran completo anche i vertici della Fondazione Colleoni che gestisce la Casa di Riposo Cardinal Colombo (Paolo Cerruti, dg; Fausto Sanson, consigliere delegato; Livio Landi, presidente). Con i ragazzi della classe quinta della scuola primaria Alessandro Manzoni anche le maestre Alessandra Azzoni e Ada Castelli, oltre alla dirigente dell’istituto comprensivo di Comerio Claudia Brochetta.

“Devo dire dei grazie – ha detto Reto -: a tutti i collaboratori comunali, una squadra che ha operato al meglio. L’idea è nata da Mario Persicone, capogruppo in consiglio comunale e residente nella zona, che da sempre segnala difficoltà di accesso, di sicurezza, di viabilità. Abbiamo finalmente sistemato le cose, grazie alla collaborazione con Regione Lombardia, e alla Casa di Riposo, con la quale c’è una collaborazione fattiva. Siamo riusciti a fare quest’opera e grazie ad un altro finanziamento di 75 mila euro che abbiano ottenuto da Regione e al contributo della Fondazione Colleoni faremo il parco dei ciliegi, parente di dalla porzione di proprietà pubblica e cercando una soluzione con la curia. Grazie anche ad Alberto Gaggioni, tuttofare, assessore che è sempre in Comune e si occupa di gestire un settore complesso come l’Urbanistica e i Lavori Pubblici. Ragazzi, quest’opera è per voi e per i bambini che arriveranno dopo. Spero che abbiate la stessa cura del paese che ci stiamo mettendo noi”.

“Complimenti all’amministrazione comunale, è stato un anno duro e difficile, Regione ha deciso di investire sui Comuni, con finanziamenti poderosi, senza precedenti. Un intervento forte, per ripartire- ha detto Francesca Brianza -. È stata una scelta vincente, soldi ben spesi soprattutto in queste occasioni, per fare qualcosa di importante per la collettività. Con un’unica opera di soddisfano tante realtà. Bravi”.

Don Emilio Rimoldi ha benedetto i presenti dicendo che il pensiero non è tanto per l’opera, ma “per noi, per continuare con questo stile, la sinergia tra pubblico e privato per il bene dei cittadini. Continuare il bel lavoro cominciato e fatto insieme, riscoprendo il bene di ognuno che diventa bene di tutti. Lavoreremo anche per realizzare il parco dei ciliegi superando i problemi”.

Gli alunni della scuola di Morosolo hanno poi piantato un sorbo e un corniolo, dando un nuovo segno di attenzione all’ambiente per uno degli istituti che da sempre fa della Green School un valore concreto: per il progetto “piantiamo sostenibilità”, grazie all’aiuto del sempre presente Nando Pozzi, le piante sono state messe a dimora e daranno un tocco di verde sull’area del parcheggio, il cui fondo è stato realizzato con materiali sostenibili e illuminato con luci a led.