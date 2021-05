Parco Pineta, volontari al lavoro per pulire il parcheggio di via ai Ronchi a Tradate

Nuovo intervento di pulizia straordinaria all’interno del Parco Pineta questa mattina, giovedì 20 maggio.

Impegnati nel parcheggio di via ai Ronchi a Tradate i volontari dell’Anti Incendio Boschivo e il presidente Mario Clerici che si sono dati da fare per ripulire e rimettere in ordine il parcheggio di via ai Ronchi in vista del fine settimana di bel tempo e della ripresa delle attività all’interno del Parco.

«La pandemia ha portato molti cittadini a scoprire i nostri sentieri e a visitare i nostri boschi nel week end ed è nostro dovere offrire loro un ambiente pulito e per quanto possibile in ordine, fruibile e bello – commenta il presidente -. Le nostre squadre di volontari, Aib e Gev, ogni settimana intervengono nei punti di maggior frequentazione e vediamo che sempre più cittadini decidono di contribuire raccogliendo i rifiuti che trovano lungo i sentieri. Gesti importanti, per i quali li ringraziamo, che testimoniano l’amore per questo territorio e ci confermano che lavoriamo nella giusta direzione».