Passa senza entusiasmi in consiglio comunale il progetto per la pista di ghiaccio provvisoria all’antistadio

Passa senza particolari entusiasmi il progetto per la pista di ghiaccio provvisoria all’antistadio.

Il progetto, presentato da un privato, supporta la richiesta di utilizzare tale area secondo il bando proposto dal comune e comprende, oltre alla pista provvisoria del ghiaccio – di dimensioni 20 per 40 metri – anche tre campi di paddle, sport in auge di questi tempi.

Presentato dall’assessore all’Urbanistica Andrea Civati e dall’assessore allo Sport Dino De Simone, che ha tenuto a precisare che: «non stiamo depauperando lo stadio, non penalizziamo il Varese. Il Varese avrà un suo spazio importante, quella parte diventa polisportiva» il progetto è stato duramente contrastato dalle opposizioni, che già si erano espresse negativamente in commissione.

Per Stefano Clerici il progetto è «Di una aleatorietà estrema, e come risposta alle esigenze delle società sportive è una vera presa in giro», per Fabio Binelli «Quella della pista provvisoria del Ghiaccio è una foglia di fico per approvare una ealizzazione privata» per Piero Galparoli: «Con questo progetto state profanando lo stadio Franco Ossola e il velodromo Ganna».

Ma alle loro voci si è aggiunta anche una rappresentante della maggioranza, già contraria in commissione, che ha ribadito in consiglio il suo voto non favorevole: quella di Elena Baratelli di Varese 2.0, che ha risposto alle motivazioni dell’assessore De Simone così «A noi non interessa uno stadio polifunzionale, vogliamo il Franco Ossola come prima, non fatiscente come ora».

Alla fine il progetto è passato, con la maggioranza più stretta della serata: 16 favorevoli contro 10 contrari.