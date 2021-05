Patto tra Vibram e il Comune di Albizzate per la manutenzione degli spazi pubblici

Durante i primi mesi dell’anno si è instaurato un accordo di collaborazione tra la Vibram, azienda storica produttrice di suole in gomma ad alte prestazioni, conosciuta in tutto il mondo, e l’Amministrazione Comunale di Albizzate. L’Azienda ha offerto al Comune la disponibilità di otto ore lavorative di una cinquantina di dipendenti per il periodo Aprile/Luglio per attività legate all’ambiente e a piccole manutenzioni.

Dallo scorso mese di aprile, grazie alla collaborazione instaurata, i dipendenti Vibram sono già entrati all’opera in paese a svolgere diverse tipologie di servizi. La prima uscita è avvenuta il 22 aprile scorso in occasione della “Giornata della Terra” presso il parco “La Fornace”. Con il primo gruppo di volontari erano presenti due membri della famiglia Bramani ed un dirigente aziendale, che con l’aiuto del Vicesindaco, del Consigliere delegato all’ambiente e di alcuni volontari comunali, tutti armati di rastrello, hanno ripulito il sottobosco del Parco riuscendo a riempire, a fine giornata, un intero container mentre due esperti verniciatori si sono occupati di restaurare il gioco dello scivolo per i bambini e della staccionata che porta all’ingresso di via XXV Aprile. Sono stati ripuliti i cartelli indicatori degli animali e degli alberi presenti nel parco riportandoli all’antico splendore. Altri volontari si sono impegnati nella pulizia dei canali che scendono al laghetto togliendo foglie e rami che ostruivano, in caso di pioggia, lo scorrimento dell’acqua.

Durante il secondo appuntamento, giovedì 20 maggio, a beneficiarne è stata la cancellata delle scuole primarie e secondarie di via Dante che è stata ripulita dalla resina scesa dagli alberi e si è provveduto a togliere la ruggine dai cancelli.

La collaborazione tra il Green Team Vibram e i volontari comunali proseguirà anche in altri settori e gli obiettivi verranno decisi di volta in volta.