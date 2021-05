Pazienti fragili, disabili e caregiver: attenzione alle false dichiarazioni

Vaccinare più persone fragili in tempi rapidi, allargando a quanti vivono o si occupano di loro. L’obiettivo di Regione Lombardia di dare precedenza a categorie reputate fragili e ai loro care giver prevede però dei limiti: solo quanti rientrano nelle categorie indicate possono chiedere l’appuntamento.

QUI LA PAGINA DEDICATA DI REGIONE LOMBARDIA

Chi può chiedere il vaccino? Persone con elevata fragilità ( le categorie vanno richieste al proprio medico curante) e quanti hanno disabilità grave prevista dalla legge 104 articolo 3, comma 3.

I caregiver e i familiari conviventi delle persone con grave disabilità e i conviventi dei cittadini estremamente vulnerabili (limitatamente alle situazioni per le quali le Raccomandazioni Ministeriali lo prevedono, vedi tabella 1 delle Raccomandazioni e allegato “Caregiver disabili ed estremamente vulnerabili”), possono prenotare la vaccinazione contestualmente alla prenotazione del soggetto fragile o disabile, attraverso la piattaforma dedicata.

QUI LA TABELLA CON L’ELENCO DELLE PATOLOGIE GRAVI

Per farlo è necessario accedere al portale di prenotazione con il Codice Fiscale e il numero della Tessera Sanitaria del soggetto estremamente vulnerabile/disabile. Nel processo sarà richiesto il Codice Fiscale di ciascun caregiver/convivente. Sarà possibile indicare fino a 3 persone, che dovranno presentarsi al Centro vaccinale muniti di apposita autocertificazione.

Capita, pero, che non tutti conoscano o comprendano quali siano le patologie ritenute più rischiose ( in ogni caso è bene rivolgersi al proprio medico curante). Prevedendo possibili incomprensioni, Regione Lombardia richiede di sottoscrivere l’autocertificazione per care giver e famigliari. Le certificazioni verranno quindi verificate dalle Ats: in caso di dichiarazione falsa, si incorre in una denuncia penale.

È dunque importante presentarsi all’appuntamento vaccinale con l’autocertificazione compilata

Scarica l’Autocertificazione+caregiver