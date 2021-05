Una pedalata e tanti messaggi per la Giornata Mondiale della Bicicletta a Olgiate Olona

Il 2 giugno sarà la Giornata mondiale della Bicicletta e Olgiate Olona sarà protagonista con una serie di iniziative dedicate alla due ruote con il BikeItalia day, una festosa pedalata che si svolgerà proprio quel giorno per celebrare la giornata indetta dall’ONU nel 2018. L’iniziativa è nata per diffondere l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutti, per coinvolgere sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo magico sia chi non li conosce ancora.

L’evento è pubblico, gratuito e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta a un percorso di circa 6 km, che partirà mercoledì 2 giugno alle 16.00 dalla piazza del Municipio (Via L. Greppi 19) toccando luoghi di interesse pubblico e le scuole della città per concludersi nel prato di Villa Restelli alle 18.00 circa. È un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche dai bambini e da persone che non pedalano da tempo.

La parata sarà organizzata nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19. Durante la pedalata ciascuno sarà responsabile della propria sicurezza e sarà chiamato a comportarsi in modo da non arrecare danno a persone o cose prima, durante o dopo l’evento, oltre che a rispettare la normativa anti-contagio.

Il BikeItalia Day è un evento promosso da Bikeitalia.it e diffuso su tutto il territorio nazionale: hanno aderito numerose città, l’elenco aggiornato è disponibile su www.bikeitalia.it/day

L’iniziativa di Olgiate Olona è promossa da Stradapertutti, Slowfood Valle Olona, Villa Restelli con la partecipazione dell’assessorato all’ambiente e mobilità del Comune di Olgiate Olona. Anche l’istituto comprensivo Beato Contardo Ferrini di Olgiate Olona ha partecipato alla preparazione dell’evento creando degli slogan che verranno stampati e distribuiti con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta nei brevi spostamenti urbani.

Per informazioni: www.bikeitalia.it/day

Link all’evento Facebook: https://fb.me/e/1K1iyRVuw