Perfezionato l’accordo, Openjobmetis acquista il 100% di Quanta Spa

Openjobmetis S.p.A. annuncia che a seguito del nulla osta da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché della scissione del ramo immobiliare a favore del venditore ha perfezionato, in data odierna, l’acquisizione del 100% del capitale di Quanta S.p.A., e indirettamente del 100% della controllata Quanta Risorse Umane S.p.A.

Rispetto all’accordo preliminare sottoscritto a Gennaio 2021 le parti hanno di comune accordo escluso dal perimetro dell’operazione tutte le società estere, la cui proprietà è rimasta in capo al venditore. Il corrispettivo concordato è costituito, come previsto da una parte in denaro pari a 20 milioni di euro, mentre il quantitativo di azioni assegnate in permuta al venditore è stato ridotto a 528.193 azioni, pari al 3,85% del capitale sociale della Società, in luogo delle originarie 685.600 a seguito dell’esclusione dal perimetro di acquisizione di tutte le società estere facenti parte del gruppo Quanta e rimaste in capo al venditore.

Il Presidente Marco Vittorelli ha commentato: «Siamo molto contenti di accogliere i collaboratori del gruppo Quanta in Openjobmetis. Quanta S.p.A. e Quanta Risorse Umane S.p.A. hanno registrato nel corso del 2020 ricavi per oltre euro 120 milioni e una redditività positiva che potrà sicuramente avere ulteriori opportunità di crescita una volta razionalizzati tutti i processi all’interno del Gruppo Openjobmetis».

L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: «L’anno 2021 è partito nel migliore dei modi, il mercato è tonico e lo abbiamo dimostrato con la crescita registrata nel primo trimestre, inoltre l’acquisizione di Quanta ci consente di pensare a un secondo semestre dell’anno in corso particolarmente interessante».