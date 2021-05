Picchia gli agenti intervenuti per sedare la lite e viene arrestato

Resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Un cittadino dominicano di 33 anni è finito in manette al termine di una violenta lite avvenuta a Varese in via Ruccelai.

La Polizia di Stato di Varese è intervenuta ieri pomeriggio, lunedì 3 maggio, avvertita per una rissa tra un uomo ed una donna. All’arrivo della volante il dominicano, ha scaricato la sua furia sugli agenti colpendoli con calci e pugni e poi si è dato alla fuga a piedi per le vie cittadine.

Durante il tentativo di fuga per far perdere le proprie tracce, ha gettato un pacchetto, che conteneva 6 grammi di hashish e 2 di marijuana.

Raggiunto, fermato ed arrestato l’uomo, noto alle Forze dell’Ordine, dovrà rispondere anche per il reato di spaccio, la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata insieme allo smartphone e le banconote di piccolo taglio rinvenuti addosso allo stesso.

La donna vittima della del pestaggio, una quarantenne residente a Milano, anch’essa nota alla Polizia, dopo la fuga del suo aggressore ha tentato di allontanarsi dal luogo dell’aggressione, nei suoi confronti è risultato ancora gravare un foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Varese, per tale motivo è stata deferita in stato di libertà.