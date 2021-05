Pista provvisoria del ghiaccio di Varese, aperta la procedura per la valorizzazione dell’antistadio

E’ aperta la procedura per assegnare l’area dell’antistadio dell’impianto comunale, ai fini di una sua valorizzazione con strutture sportive polivalenti. Prestazione essenziale è che venga realizzata la pista provvisoria del ghiaccio.

Infatti a seguito di una proposta da parte di un privato relativa alla realizzazione di una pista del ghiaccio con lunghezza 40 metri e larghezza 20 metri, con relativa tensostruttura, oltre a tre campi da Padel e tutte le infrastrutture relative, il Comune di Varese apre alle altre manifestazioni d’interesse di privati che vorranno proporre, a titolo di valorizzazione dell’area, la realizzazione di proposte migliorative, fatto salvo per la realizzazione della pista del ghiaccio provvisoria che resta parte essenziale. Dovrà inoltre essere aperta e disponibile ai fruitori fino al 31 maggio 2022.

La superficie totale per le strutture sportive sarà di circa sei mila metri quadri, e verranno date in concessione per un periodo complessivo di quindici anni, al termine del quale il Comune potrà chiedere di acquisire la proprietà dei beni mobili, immobili e degli impianti.

Chiunque abbia interesse ad ottenere in concessione l’area potrà presentare una manifestazione d’interesse contenente una proposta di valorizzazione, presentando domande in busta chiusa, pena di esclusione della procedura, entro il 4 giugno.

Nel caso in cui non pervenga nessuna proposta entro i termini prefissati e secondo le modalità previste, si procederà all’assegnazione all’operatore proponente. Al contrario, in presenza di ulteriori manifestazioni d’interesse rispetto alla proposta depositata in atti comunali si procederà al confronto concorrenziale sulla base di diversi criteri, in particolare per quanto riguarda la pista del ghiaccio, che pur con le stesse caratteristiche tecniche funzionali di quella inserita nella proposta potrà avere dimensioni maggiori, pari a 60 metri di lunghezza e 30 di larghezza.