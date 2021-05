Pistole, carriole e motoseghe: ecco cosa c’è in fondo al Lago di Comabbio

Un po’ tutti da bambini abbiamo sognato di scoprire i tesori di qualche antico relitto sommerso, ma quello che due giovani di Varano Borghi in tre mesi hanno tirato fuori dal Lago di Comabbio è certamente molto più strano.

Pistole, carriole, motoseghe, cartelli, decespugliatori e addirittura alcuni proiettili della Seconda guerra mondiale: in appena tre mesi Andrea Scarcella e Riccardo Donzelli hanno “pescato” decine di oggetti semplicemente con l’aiuto di alcuni magneti legati a una corda e lanciati in acqua.

Scoperte – spesso incredibili – che hanno attirato l’attenzione non solo de passanti incuriositi lungo la pista ciclabile, ma anche di circa 100 milioni di persone in tutto il mondo. Tante sono infatti le visualizzazioni collezionate dai i video che Andrea e Riccardo hanno pubblicato sul loro canale TikTok (link), che in pochi mesi ha raggiunto il mezzo milione di iscritti.

Una certa dose di curiosità, ma soprattutto tanta voglia di rendere più pulito il proprio lago: questa la molla che ha spinto Andrea e Riccardo a buttarsi in questa iniziativa.

«Siamo felici – affermano i due giovani – di dare il nostro piccolo contributo alla tutela del Lago di Comabbio, ma in futuro ci piacerebbe portare la nostra iniziativa anche al Lago di Varese, e nei tanti altri laghi e corsi d’acqua del territorio».

Per la cronaca, ci spiegano – “le pistole sono state consegnate alla caserma dei carabinieri”.