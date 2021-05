Playout Serie B: Piadena vince in casa Robur, serve una reazione per evitare il baratro

È l’ultimo atto dei playout del Girone B di Serie B. Si complica l’obiettivo salvezza per la Robur Et Fides, che in Gara 1 viene sconfitta sul parquet amico del Campus da Piadena. La squadra cremonese fa il solco nei primi due quarti (27-42 all’intervallo lungo) e resiste alle ambizioni di rimonta dei gialloblu. Termina 69-77 e ora per i ragazzi di coach Saibene non c’è più margine di errore. (Foto Facebook – Corona Platina)

La retrocessione di deciderà al meglio delle 5, ma perdere anche la seconda in casa – in programma martedì 1 giugno alle ore 20.00 al Campus – vorrebbe dire dare una grande mano a Piadena per la salvezza e fare un altro, grande, passo verso la retrocessione.

TABELLINO

Coelsanus Robur et Fides Varese – Corona Platina Piadena 69-77 (17-22, 10-20, 26-18, 16-17)

Coelsanus Robur et Fides Varese: Allegretti 16 (4/7, 0/1), Ivanaj 13 (0/5, 3/6), Maruca 8 (2/4, 0/4), Albique 8 (2/2, 0/0), Gergati 7 (2/3, 1/3), Antonelli 5 (1/3, 1/1), Corno 4 (0/0, 1/3), Hidalgo 3 (0/1, 1/1), Trentini 3 (0/0, 1/3), Boev 2 (1/1, 0/0), Dalcò 0 (0/0, 0/1), Sorrentino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 28 – Rimbalzi: 28 7 + 21 (Allegretti 10) – Assist: 14 (Gergati 5)

Corona Platina Piadena: Motta 24 (4/5, 4/7), Chinellato 10 (5/9, 0/0), Marchetti 9 (3/4, 1/6), Tinsley 9 (0/1, 3/7), Arienti 8 (1/1, 2/5), Strautmanis 6 (2/5, 0/0), Tiberti 6 (3/4, 0/1), Giovara 3 (0/1, 1/2), Calo’ 2 (1/1, 0/0), Trevisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Tiberti 11) – Assist: 15 (Marchetti 5)