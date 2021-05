Nuovo polo scolastico Don Rimoldi: il progettista apre ai contributi del quartiere

Alla fine della procedura, ad essere stato selezionato è stato un team di professionisti guidato da Archisbang e BDR bureau, vincitori rispettivamente, e proprio con due scuole, della menzione d’onore al Premio Architetto Italiano 2020 e del Premio giovane talento dell’architettura italiana 2019

Per effettuare la progettazione il Comune di Varese aveva ottenuto un finanziamento di 310 mila euro dal Governo e ora si darà il via alla fase operativa con il coinvolgimento della città e del quartiere. Un percorso che ha già mosso i primi passi con le ultime riunioni del Tavolo di comunità di San Fermo e che inizia ora una fase più concreta con l’intento di procedere velocemente per arrivare in tempi brevi alla fase operativa. Anche grazie alla legge di bilancio 2021 che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica fino al 31 dicembre 2021, consente ai sindaci di operare con i poteri dei commissari.

Come detto, ora l’amministrazione ha in mente un chiaro percorso partecipato per quello che sarà un progetto aperto ai cittadini per disegnare una scuola moderna, sicura, inserita nel quartiere e con un grande centro sportivo.

Una vera eccellenza che si andrà ad unire ad altri interventi effettuati sulle scuole di Varese.

Nei prossimi giorni si darà il via alla partecipazione che coinvolgerà la scuola, i genitori, gli alunni, le associazioni locali e sportive e più in generale il quartiere ed il suo consiglio. L’obiettivo è arrivare presto ad un progetto condiviso che porterà a San Fermo una vera community school aperta alla cittadinanza.