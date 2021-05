Il Pontemagico cambia: “Niente premi ma occasioni di incontro”

(Parco dell’Argentera – Foto di Anna Colombo) – In tempi di crisi una bella risorsa è sapersi adattare e rispondere ai problemi con creatività, e il Pontemagico di Lavena Ponte Tresa, manifestazione internazionale delle arti giunta alla 19esima edizione, quest’anno reagisce agli ostacoli posti dalla pandemia cambiando pelle e proponendosi in versione “open air”.

«Quest’anno – spiegano gli organizzatori – nell’ottica di fronteggiare un progressivo ritorno alla normalità dopo un anno complesso, l’Amministrazione comunale ha scelto di sospendere i premi legati alla manifestazione internazionale Pontemagico a favore della promozione del territorio e del tempo libero».

Una scelta legata anche ad un taglio di risorse economiche, ma sostenuta dalla volontà di valorizzare il territorio: «Attraverso una manifestazione di interesse pubblico, abbiamo ritenuto di collaborare con diverse realtà associative locali, a sostegno della cultura e dello sport, settori fra i più colpiti dalla pandemia».

Pontemagico “Open Air” edizione 2021, dal mese di giugno, proporrà una serie di attività culturali, ricreative e sportive con l’obiettivo di restituire gli spazi aperti all’uso comune. In giugno “Arte in festa” proporrà un calendario di manifestazioni affiancato da un programma di escursioni sul territorio realizzate in collaborazione con l’associazione Max Dance asd.

A partire dal 6 giugno “Arte in festa” propone tre domeniche dedicate alla danza, alla musica e al teatro.

Qui la locandina di “arte in festa” con il programma

“Viaggio nella natura” è invece il titolo del programma di escursioni alla scoperta del territorio, che prende il via giovedì 3 giugno e si conclude il 9 settembre, con dodici uscite per tutti i livelli di preparazione, con proposte facili e percorsi più impegnativi.

Si inizia giovedì 3 giugno con la prima tappa della Via Francisca del Lucomagno in territorio italiano, una camminata davvero suggestiva da Lavena Ponte Tresa a Ganna, in Valganna, passeggiando tra una natura incantevole e piccoli borghi.

Qui potete scaricare il programma delle escursioni:

Viaggio nella natura 1

Viaggio nella natura 2