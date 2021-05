Porto Ceresio nella nuova guida Lonely Planet per promuovere con Trenord il turismo in treno

(foto di Rosanna Carbone) – Ci sarà anche Porto Ceresio nella nuova guida che Lonely Planet, la più famosa casa editrice di guide per viaggiatori, sta realizzando in collaborazione con Trenord, interamente dedicata ad itinerari e proposte per il tempo libero in Lombardia.

Il progetto è stato presentato da Trenord in occasione di Bit 2021, in svolgimento in formato digitale, nell’ambito del programma “Gite in treno”, una selezione di itinerarie e formule di viaggio che ha l’obiettivo di promuovere un turismo di prossimità che si avvalga del trasporto su rotaia per raggiungere località anche poco conosciute ma davvero meritevoli di essere scoperte.

Tra i diversi itinerari e biglietti speciali il ticket treno+battello per navigare sul lago Ceresio, (o lago di Lugano) anche l’itinerario “Perle del lago” di cui Porto Ceresio con il ritorno del treno nel 2018, è diventata importante capolinea.

I biglietti per godersi una giornata sul lago italo-svizzero sono già acquistabili nella sezione “Gite in treno” del sito trenord.it e sull’App Trenord, e nel corso di quest’anno anche questa proposta turistica sarà promossa anche da Lonely Planet che sta realizzando una guida, di prossima pubblicazione sul sito della casa editrice.

Il biglietto speciale a 25 euro comprende il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Porto Ceresio e la navigazione in battello fino a Morcote, Brusino Arsizio, Melide, Gandria, Paradiso e Lugano. Il biglietto consente di usufruire di sconti per visitare il Museo delle Culture di Lugano, per la funivia di Brusino Serpiano e per la funicolare Monte San Salvatore.

Inoltre è attiva la convenzione “Lago di Lugano Pass”: per i clienti di Trenord, in possesso di un biglietto ferroviario valido per la giornata con destinazione Porto Ceresio o Lugano, sarà possibile acquistare la carta giornaliera di libera circolazione sui servizi di Navigazione Lago di Lugano al prezzo scontato di 19.25 euro (21 franchi) invece di 45 euro (49 franchi).