Prende vita l’orto sinergico, in attesa del ritorno dei ragazzi all’Informagiovani di Varese

Lunedì mattina Giacomo Castana e i suoi collaboratori – Giorgia Rossi e Simone Fenio – hanno dato il via all’installazione del nuovo orto sinergico di via Como, nel cortile di Informagiovani, stendendo 12 metri cubi di terra.

Due settimane fa era stato distrutto l’asfalto di una zona delimitata del cortile, per preparare la struttura adatta al progetto. Ieri, poi, insieme ai ragazzi che seguono il progetto di Prospettive Vegetali, sono stati sistemati bancali, il sistema di irrigazione e, infine, le vere protagoniste dell’iniziativa: le piantine.

«Sappiamo che l’edificio di Informagiovani non tornerà attivo fino alla prossima primavera perché dovranno fare lavori – racconta Giacomo – Dovremo vegliare sull’orto, monitorarlo. Un cantiere può essere pericoloso per un luogo vivente fragile come un orto».

L’orto sinergico in via Como. Le foto sono di Francesco Gemmo

Il difficile periodo storico che stiamo vivendo potrebbe rendere difficile le cose per Castana e i suoi, che stanno preparando l’orto per il futuro e per quando Informagiovani tornerà ad essere popolato dai ragazzi. «È importante per Varese che iniziative di questo tipo continuino ad essere realizzate – conclude – Ma ultimamente mi sono reso conto che in città si combatte una sorta di battaglia politica, che spesso coinvolge anche argomenti e progetti legati alla vegetazione e le piante, e io sono fuori da tutto. Il mio progetto tratta questi argomenti su scala nazionale e l’unico interesse che ho nella città che amo più di ogni altra, è regalarle spazi di benessere e condivisione».