Prenotazione del vaccino per gli over40, “la Lombardia valuta l’apertura dopo il 20 maggio”

L’input di partire con le prenotazioni per gli over40 è partito dal generale Figliuolo e diretto alle regioni italiane. L’orizzonte dal quale è possibile cominciare è lunedì 17 maggio ma ora sta alle regioni lavorare, in base alle dosi in possesso, al nuovo step della campagna vaccinale.

Per la Lombardia la fase delle prenotazioni degli over40 potrebbe partire alla fine della prossima settimana. In diretta a Radio 24, nella mattinata di giovedì 13 maggio, il presidente della Regione Attilio Fontana ha spiegato il punto della situazione della campagna vaccinale lombarda: «Noi vogliamo fare le cose sempre con coerenza. Non vogliamo fare sparate che non hanno molto significato. Abbiamo le nostre agende che sono state riempite dai 50-60enni che hanno aderito e sono molto orgoglioso di questo. Fino al 20 maggio abbiamo la programmazione delle dosi che ci verranno consegnate. Dopo il 20 sapremo se arriveranno ulteriori dosi. Credo che quella sia la data nella quale possiamo prevedere un eventuale allargamento».

Il punto delicato rimane la fornitura delle dosi di cui disporre, aveva spiegato ieri in commissione Sanità il dg Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi: « Al momento – ha spiegato il direttore – abbiamo il calendario delle consegne sino a fine maggio. Su quella scorta, abbiamo organizzato le agende dei centri lombardi. Oltre non possiamo ampliare, a meno di sottrarre dosi già assegnate».

Le valutazioni sull’apertura delle prenotazioni sono dunque concentrate sulle dosi di vaccini effettivamente disponibili, imprescindibili per fissare effettivamente gli appuntamenti.