È morta Carla Fracci, simbolo della danza nel mondo. Era attesa a Varese

Era il simbolo della danza classica in Italia e una delle ballerine più conosciute al mondo. L’étoile Carla Fracci, 84 anni è scomparsa oggi.

Carla Fracci era attesa a Varese proprio questo fine settimana. Il 29 maggio avrebbe dovuto presentare il suo libro “Passo dopo passo” (Mondadori) in occasione degli eventi del Premio Chiara.

L’incontro sarebbe stato l’occasione per ripercorrere una delle più brillanti carriere del mondo della danza classica. Tante le sue interpretazioni e le esibizioni accanto a grandi ballerini come Nureyev e Baryshnikov, in tempi più recenti ha danzato anche con Roberto Bolle.

A lungo è stata prima ballerina alla Scala di Milano e successivamente direttrice di importanti corpi di ballo. Tra le sue interpretazioni più celebri Giselle, Medea, Francesca da Rimini. Nel 1981 il New York Times la definì “prima ballerina assoluta”.

La sua grande passione e il suo talento sono stati di ispirazione per moltissime persone che hanno cercato di seguire il suo esempio e il sogno di danzare nei teatri più importanti del mondo. Durante la sua lunga carriera ha ricevuto molte onorificenze prestigiose tra le quali, lo scorso anno, il premio alla carriera da parte del Senato della Repubblica Italiana.

Carla Fracci è stata più volte a Varese, in occasioni diverse, ma qualcuno ricorda anche il suo arrivo a sorpresa, in una domenica d’estate del 2011, alla festa del Pd della Schiranna. L’étoile arrivò e si sedette ai tavolini del bar, vestita di bianco e con la sua inimitabile grazia. Quella sera si discuteva del futuro di Milano e delle grandi città.