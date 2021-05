Presidio contro le morti sul lavoro, risanamento del lago e sport nel podcast del 7 maggio

Le principali notizie di venerdì 7 maggio

Presidio dei metalmeccanici fuori dalla Prefettura di Varese, dopo la morte dell’operaio a Busto Arsizio. Sono 3 le vittime che l’Italia piange nel giro di pochi giorni: «Arrivare al tanto agognato rischio zero è quasi impossibile, – ha affermato Caterina Valsecchi, segretaria della Fim Cisl dei laghi -. Vanno però fatte almeno due cose: spingere sull’intensificazione delle ispezioni e aumentare e diffondere la cultura della sicurezza.

Il risanamento del lago di Varese procede spedito. Nella sede varesina di Regione Lombardia si è svolto l’incontro dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale dove tutti gli attori in campo si sono confrontati con i tecnici sul percorso di riqualificazione. I dati sembrano essere positivi e in costante miglioramento, grazie al prelievo ipolimnico che ripulisce le acque e grazie anche all’attività di Alfa nella riduzione degli scarichi che rappresentano la causa principale d’inquinamento.

La Sette Laghi riprende a pieno ritmo l’attività chirurgica

L’azienda ospedaliera Sette Laghi vuole riportare a pieno regime l’attività chirurgica. Non solo all’ospedale di Varese dove, di fatto, non si è mai fermata, ma soprattutto nei presidi periferici come a Luino dove lo stop forzato ha creato qualche difficoltà. Nel frattempo procede spedita la campagna vaccinale e si programmano le ferie dei dipendenti rimaste bloccate dall’autunno scorso.

Il Comune di Varese ha presentato il secondo capitolo del progetto “Varese fa scuola”. «Questa volta l’impegno economico maggiore sarà sulla secondaria di primo grado, Anna Frank alle Bustecche, per un totale di 800 mila euro, con interventi significativi dal punto di vista del confort e della riqualificazione energetica. In 38 scuole saranno sostituiti gli impianti di riscaldamento e i serramenti.

Scatta finalmente sabato 8 maggio il Giro d’Italia numero 104. La corsa rosa, tornata nella sua collocazione di primavera dopo l’inconsueta edizione del 2020 prenderà il via da Torino con una cronometro nella quale ci si aspetta molto da un piemontese del Lago Maggiore, Filippo Ganna, campione del mondo contro il tempo. Anche il Varesotto attende questo Giro come non faceva da tempo per via della presenza della Eolo-Kometa, il team voluta da Ivan Basso e sponsorizzato dall’imprenditore Luca Spada che ha sede a Besozzo. Due i corridori della nostra provincia in gara: Edward Ravasi 26 anni di Besnate, oggi residente a Comerio, sarà l’uomo di classifica proprio della Eolo e può puntare a un piazzmento finale tra i primi 15. Alessandro Covi, 22 anni di Taino, gareggia per la UAE Emirates e può lasciare il segno in caso di volate a gruppi ristretti. Il Giro non passerà dalle strade del Varesotto ma lo lambirà nella 19a tappa, con passaggio sul Mottarone e arrivo in Valsesia e nella 20a che scatta da Verbania, costeggia il Lago Maggiore e attraversa il Canton Ticino sino ai passi di San Bernardino e Spluga per poi arrivare all’Alpe Motta.

Su VareseNews, appuntamenti quotidiani con il Giro in uno speciale ricco di notizie, curiosità, immagini e tanto altro.

L’attesa è finita. Domenica 9 maggio la Pro Patria giocherà il primo turno dei playoff di Serie C contro la Juventus Under23. Fischio d’inizio allo “Speroni” di Busto Arsizio alle 17.30. I tigrotti, grazie al miglior posizionamento in classifica nella stagione regolare, passeranno al turno successivo anche con un pareggio. Alle 16.00 andrà in scena invece la giornata numero 32 del Girone A di Serie D, con lo scontro al “Franco Ossola” tra Varese e Castellanzese. Su VareseNews vi racconteremo le dirette delle partite azione per azione e vi aggiorneremo in tempo reale anche sui risultati della Caronnese, che ospiterà l’Arconatese, e del Legnano, impegnato a Imperia.

Giornata mondiale della Croce Rossa

Domani, sabato 8 maggio, si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In occasione di questa importante ricorrenza Varesenews ha voluto rendere omaggio omaggio alla Croce Rossa e ai suoi volontari con un viaggio negli 8 comitati locali della provincia (e una puntata anche a Legnano, realtà tra le più attive dell’Alto Milanese).

