Il presidio sindacale, la protesta dei negozianti e il disdrometro nel podcast dell’11 maggio

Le principali notizie di martedì 11 maggio

Presidio organizzato dai sindacati Cgil Cisl e Uil davanti alla Prefettura dopo due due vittime sul lavoro avvenute nel varesotto la scorsa settimana. Le associazioni chiedono un’azione immediata e diffusa, una fase di decisioni e atti concreti, di ispezioni a tappeto a tutti i livelli e un piano formativo straordinario

“Chiudiamo perché vogliamo aprire” è questo lo slogan della protesta “silenziosa” che i titolari dei negozi dei centri commerciali di tutta Italia hanno messo in atto nella mattinata di martedì 11 maggio. Alle 11 in punto, tutti i negozianti hanno abbassato le saracinesche per tre minuti e si sono messi davanti al negozio, in silenzio. Chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi.

Ci sono anche 71 scuole primarie del varesotto tra le beneficiarie del finanziamento deciso dal Consiglio regionale della Lombardia. Verranno distribuiti oltre 5 milioni di euro, frutto in larga misura dei risparmi dovuti alla riduzione dei vitalizi. Si tratta di scuole dei comuni con meno di 5000 abitanti che riceveranno sostegni per adeguare la propria dotazione tecnologica. Ogni primaria riceverà 5.636 euro .

Il Centro geofisico prelapino studierà con maggior precisione le precipitazioni del varesotto. Nella sede di Vialla baragiola a Varese è stato installato un disdrometro, in grado di misurare la dimensione e la velocità di caduta delle singole gocce, fiocchi di neve o grandine. L’obiettivo, a lungo termine, è di studiare le caratteristiche delle precipitazioni nelle varie stagioni e valutare come queste cambieranno in futuro a causa del cambio climatico.

Sabato 15 e domenica 16 maggio si svolgeranno le giornate del fai. A Busto Arsizio e a Gallarate la Delegazione del Seprio propone la possibilità di conoscere una serie di luoghi dell’archeologia industriale nell’Alto Milanese. Tr i luoghi da visitare l’Ex Cotonificio Ottolini, L’Ex Ditta Grassi, L’Ex Molini Marzoli Massari, oggi Tecnocity e l’Ex Macello Civico, oggi sede dell’Agesci

Il Podcast che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube