Primavera delle Idee di Italia Viva, seminario online sull’esecuzione della pena

Si terrà giovedì 20 maggio alle ore 18.30, un web talk su Zoom nell’ambito dell’evento #laPrimaveradelleIdee di Italia Viva, dal titolo “Buttiamo la chiave? L’esecuzione penale secondo la Costituzione”.

I deputati di Italia Viva, Maria Chiara Gadda e Roberto Giachetti, dialogheranno con Santi Consolo (magistrato e già capo del Dap), Luigi Giannelli (ex dirigente della polizia penitenziaria e del carcere di Rebibbia), Don David Maria Riboldi (cappellano del carcere di Busto Arstizio).

«L’incontro ha certamente un titolo provocatorio – commentano i deputati di Italia Viva, Maria Chiara Gadda e Roberto Giachetti – e tratterà di una questione complessa come quella dell’esecuzione della pena, con le massime autorità in materia. Il dott. Santi Consolo è uno dei più autorevoli magistrati del nostro Paese, e nel suo ruolo di Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato sicuramente tra i più incisivi e moderni. Ha avuto una attenzione particolare per il territorio varesino, nella risoluzione di tante problematiche che riguardavano il carcere di Varese. Con Don David Riboldi e Luigi Giannelli cercheremo di conoscere più da vicino la realtà quotidiana del carcere. La pandemia ha ulteriormente messo in luce numerose criticità e fragilità del sistema. Sovraffollamento, diritto alla salute, edilizia carente, condizioni di vita e lavoro per detenuti, polizia penitenziaria e personale in generale. E poi c’è un nodo chiave in materia di esecuzione penale. Le misure alternative alla detenzione e i percorsi di accompagnamento all’uscita dal carcere attraverso formazione e politiche attive del lavoro, determinano una riduzione sostanziale della recidiva e una collaborazione molto positiva con terzo settore, imprese ed enti locali del territorio. Per questo motivo è necessario potenziare questi strumenti».