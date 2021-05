Primi interventi al depuratore e alle fognature, Alfa investe 800 mila euro ad Olgiate Olona

Un investimento di oltre mezzo milione di euro per le fognature e di 300mila euro per il depuratore con interventi che saranno eseguiti a partire dalle prossime settimane e precederanno il revamping completo dell’impianto, previsto nei prossimi tre/quattro anni e per il quale serviranno altri 8 milioni di euro.

Alfa, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, prosegue a ritmo serrato con i lavori «che porteranno entro quattro anni al superamento di tutte le infrazioni comunitarie per i depuratori e permetteranno di adeguare gli impianti alle esigenze del territorio e delle comunità locali» dice il presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli, aggiungendo che «nei giorni scorsi abbiamo presentato ai Soci (Comuni e Provincia ndr) e ai cittadini il nostro Piano d’investimenti: 300 milioni da qui al 2035, con una media di quasi 20 milioni all’anno.»

«La riduzione degli odori e dei rumori nell’impianto di depurazione della Valle Olona è un ulteriore passo avanti a favore dell’ambiente e della sostenibilità.» dice il sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano annunciando l’inizio, come promesso, dei lavori.

«La costanza e l’impegno dei nostri comuni per chiudere il ciclo integrato dell’acqua sta portando buoni frutti. – prosegue il primo cittadino – Dopo il monitoraggio e l’attenzione alla vivibilità di quell’area, ecco il primo intervento sul depuratore di Olgiate Olona ed entro l’anno cominceranno i lavori su alcuni tratti fognari, con un investimento di circa 5/600mila euro. Lavori molto importanti, soprattutto per quanto riguarda il segmento che passa sotto Via Tovo, oggi in condizioni precarie e pericolose. L’acqua “pubblica“, il gestore unico, permettono di fare investimenti grazie alla mutualità, migliorando gli standard qualitativi del servizio.»

Passato alla gestione di Alfa da pochissimi mesi, il depuratore di Olgiate Olona, tra i più grandi della provincia, è attivo dal 2002 e serve sei comuni della Valle Olona. Al centro di questi primi lavori ci sarà il sistema di deodorizzazione del depuratore, cioè la riqualificazione e l’efficientamento del sistema di captazione e trattamento dell’aria, con un’attenzione particolare al contenimento delle emissioni acustiche dovute al funzionamento dello scrubber, cioè delle apparecchiature che consentono di abbattere le sostanze che causano cattivi odori, «Il nostro obiettivo al momento è quello di migliorare il sistema di trattamento dell’aria – spiegano i tecnici di Alfa – senza introdurre modifiche al processo depurativo».

Al fine di determinare quali interventi risultassero necessari all’adeguamento acustico, è stata condotta una campagna per misurare il rumore prodotto dall’impianto di deodorizzazione, svolta sia di giorno che di notte. Si è così deciso di adottare diverse soluzioni: interventi sul camino esistente, installare bocchette di estrazione grigliate in numero e dimensioni adeguati alla portata da estrarre, convogliare l’aria in canalizzazioni in acciaio inox con dimensioni valutate sulla portata e sulla velocità per limitare le perdite di carico lungo i tratti della rete. Inoltre, la rete di canali verrà realizzata unicamente aerea, ad altezza idonea a non interferire con il transito di mezzi e persone, ma soprattutto per rendere più facile il controllo delle sue condizioni e le operazioni di manutenzioni future. Attenzione sarà posta anche all’insonorizzazione dei locali che ospitano lo scrubber e all’isolamento degli edifici.