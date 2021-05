Primo sciopero nella storia della Macchi spa e la formazione della Eolo Kometa nel podcast del 4 maggio

Le principali notizie di martedì 4 maggio

Sciopero dei lavoratori alla Macchi spa, importante azienda metalmeccanica di Venegono Inferiore circa l’80% dei 140 dipendenti si è astenuto per due ore dal lavoro, sostando fuori dai cancelli. Si tratta di un evento unico nella storia dell’azienda che proprio quest’anno festeggia i 60 anni, e dove non si è mai svolta nemmeno un’ora di sciopero. I sindacati lamentano relazioni sindacali inesistenti e la comunicazione di decisioni prese senza confronto.

Cresce il numero dei frontalieri in Ticino: alla fine di marzo erano sono 70.166. Oltre 700 in più dello scorso anno. I dati sono stati diffusi oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST) della Svizzera.

In Lombardia non è stata individuata la variante indiana. Lo ha assicurato l’assessore al welfare Letizia Moratti intervenendo in consiglio regionale. Fino a oggi, nei laboratori di riferimento regionale sono stati identificati: 5.423 casi di variante inglese, 33 di quella sudafricana, 50 di quella giappo-brasialiana e 34 di quella nigeriana.

La Fondazione Sacra Famiglia ha avviato il progetto di housing sociale i “Borghi per l’abitare”. Sono undici gli appartamenti, a Leggiuno e a Cocquio Trevisago (foto), destinati a persone e nuclei familiari con fragilità, dove vivere in autonomia, ma con la possibilità di accedere a servizi sociosanitari in caso di necessità. Le soluzioni abitative sono rivolte a persone o nuclei familiari, di massimo due persone, in condizioni di fragilità – anziani soli, persone con disabilità e con autonomie limitate, nuclei in condizioni di disagio sociale – all’interno di un contesto di assistenza e cura e mettendo a disposizione uno staff di professionisti dedicati.

La Eolo-Kometa ha annunciato la formazione che da sabato 8 maggio parteciperà al Giro d’Italia numero 104. Sei i corridori italiani presenti con il varesino Edward Ravasi che avrà l’obiettivo di curare la classifica generale, due gli stranieri ovvero il britannico Mark Christian e l’ungherese Marton Dina. Tra gli azzurri oltre a Ravasi ci sono gli esperti Francesco Gavazzi e Manuel Belletti, poi Vincenzo Albanese e i giovani Samuele Rivi e Lorenzo Fortunato con quest’ultimo preferito in extremis a Luca Wackermann in virtù dell’ottima prova al Giro delle Asturie. Su VareseNews ampia intervista al general manager Ivan Basso: l’ex campione di Cassano Magnago spiega come i suoi corridori saranno chiamati ogni giorno ad andare all’attacco con il sogno di conquistare una vittoria di tappa. Da oggi il nostro giornale dedicherà uno speciale quotidiano al Giro d’Italia con notizie, interviste, curiosità e contributi per seguire al meglio la corsa rosa.

Presentato il ricco e variegato programma di BaBook, il festival del libro e dell’editoria di Busto Arsizio che si terrà da domenica 19 a domenica 16 maggio.Tante le realtà culturali e associative coinvolte per il ritorno della rassegna culturale. Tra gli autori più noti, Aldo Cazzullo presenta A riveder le stelle venerdì 14 maggio in sala Tramogge, mentre il regista indipendente Louis Nero giovedì 13 maggio parlerà di Dante.

