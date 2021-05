Primo “tavolo per il clima” dopo che il Comune ha firmato la Dichiarazione di Emergenza Climatica

Dopo che il Consiglio Comunale di Besozzo, su sollecitazione della Rete per il Clima del Verbano, ha deliberato all’unanimità la Dichiarazione di Emergenza Climatica dichiarandosi consapevole dei pericoli globali connessi ai cambiamenti climatici e riconoscendone la causa nell’eccesso di emissioni cliamalteranti, è indetto il primo Tavolo per il Clima. La serata di venerdì 14 maggio è un passo concreto per ottemperare all’impegno preso, informando la cittadinanza e convocando pubblicamente il primo tavolo.

Il Consiglio Comunale si è infatti impegnato: “ad agire in modo da ridurre le emissioni nel territorio comunale, con la collaborazione attiva di associazioni, imprese e cittadini … definendo un piano di azione climatica locale … impegnandosi ad informare i cittadini, in particolare i giovani, sull’emergenza climatica … a convocare un tavolo di coordinamento delle espressioni e delle competenze della comunità locale, per dare concretezza agli impegni.”

Per informazioni sulla partecipazione: admin@reteperilclimadelverbano.it /Lo svolgersi dell’evento è subordinato al rispetto delle normative anticovid.