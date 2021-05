Pro Patria verso i playoff, contro la Juve U23 alle 17.30

Concluso il campionato è tempo di tuffarsi nei playoff per la Pro Patria. Al primo turno degli spareggi verso la Serie B i tigrotti affronteranno la Juventus U23.

I biancoblu, essendo arrivati davanti ai bianconeri in classifica, potranno contare sul fattore campo a favore e soprattutto avranno a disposizione due risultati su tre. Anche in caso di pareggio, infatti, sarà la squadra bustocca a passare al turno successivo, programmato per mercoledì 12 maggio.

La sfida tra Pro Patria e Juve U23 sarà quindi allo “Speroni”. La Lega ha fissato l’orario di inizio alle 17.30.