Il progetto Peduncolo non parte, Malnate e Vedano pensano alla “Bretellina”

Il progetto Peduncolo – la galleria che dal Ponte di Vedano porterebbe a Binago – e che dovrebbe deviare il traffico pesante dal centro di Malnate e Vedano Olona, continua a rimanere chiuso nei cassetti senza trovare sblocchi.

Ecco perché il comune di Malnate ha pensato a un progetto alternativo, condiviso con Vedano Olona che riesca a risolvere l’annoso problema veicolare dei mezzi pesanti.

L’idea è stata quindi quella di sistemare una via già esistente che collega l’area delle Fontanelle alla zona industriale di Malnate, confinante con Vedano tramite la Celidonia. La strada è quella che viene usata per raggiungere la cava, che verrebbe modificata e completata fino al territorio comunale di Malnate. L’imbocco esiste già ed è tra l’area delle Fontanelle e il ponte di Vedano mentre l’uscita sarebbe su via Pastore, nella zona industriale malnatese, così da essere poi collegata rapidamente alla Briantea.

«Abbiamo sottoposto il progetto – spiega il sindaco di Malnate Irene Bellifemine – prima alla Provincia e poi alla Regione, che vuole fare un’interlocuzione con Anas. Noi abbiamo già visionato il percorso per capire dove possono esserci criticità ma ci sembra un progetto realizzabile».

«Un’opera tanto attesa anche dai noi vedanesi – commenta il Primo Cittadino Cristiano Citterio – per alleggerire la Provinciale Varesina e la Briantea. Passa davanti a quattro scuole e quindi per noi è strategico e quanto mai atteso anche per il numero di incidenti. La grossa parte è sul territorio di Vedano ma crediamo interessi soprattutto la Provincia e siamo contenti che Malnate abbia fatto questa proposta. Si riduce anche tanto il tempo di attraversamento sul nostro territorio comunale. Siamo speranzosi che Provincia e Regioni diano un’occhiata quanto prima a questo progetto».

Il problema traffico – soprattutto rispetto ai mezzi pesanti – è da sempre uno dei punti deboli di Malnate, tagliata in due dalla Briantea e attraversata quotidianamente da tir e camion che devono fare quella strada per raggiungere la zona industriale. Negli ultimi anni ci sono stati incidenti gravi e investimenti mortali. La situazione è migliorata, ma togliere dall’arteria il traffico pesante significherebbe ridurre di molto i rischi.