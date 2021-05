Quarant’anni fa l’attentato a Papa Giovanni Paolo II

Era il 13 Maggio del 1981. La Chiesa celebra in questa giornata l’apparizione della Madonna di Fatima e alle ore 17,19 Giovanni Paolo II attraversa piazza San Pietro a bordo di un’automobile aperta tra migliaia di persone che lo acclamano, prima della tradizionale udienza generale. Improvvisamente tre colpi di pistola: il Papa viene colpito. Tra i primi a soccorrerlo c’è il suo aiutante di camera, Angelo Gugel. Gli uomini della sicurezza inseguono l’attentatore e lo arrestano. È Mehmet Ali Agca, militante turco del gruppo terroristico di estrema destra “Lupi Grigi”.

Il Papa viene portato al Policlinico Gemelli: un’emorragia interna causa la perdita di tre litri di sangue. Quattro chirurghi lottano per salvare la vita al Papa che si riprenderà.

Il Pontefice perdona il suo attentatore il giorno seguente e lo vorrà incontrare in seguito in occasione di una visita al carcere di Rebibbia. Immediatamente arrestato, Mehmet Ali Agca il 22 luglio dello stesso anno venne condannato per direttissima all’ergastolo. Oggi vicino al colonnato di piazza San Pietro c’è una pietra bianca, murata per terra, a ricordare il punto esatto dell’attentato.