Il quartiere varesino di Belforte è pronto per il cambio medico: è il dottor Montonati

Il quartiere di Belforte è pronto per il cambio medico: il dottor Montonati si è reso disponibile ad insediarsi per la medicina generale. Ora il Comune di Varese predispone nel rione uno sportello temporaneo per facilitare i cittadini nelle procedure di cambio medico.

Il personale dell’anagrafe infatti sarà presente nell’ambulatorio di viale Belforte 72, grazie alla disponibilità del proprietario che ha messo a disposizione gli spazi, nei giorni di giovedì 27 maggio e giovedì 3 giugno, dalle 9.00 alle 12.00, in modo da semplificare le procedure per i residenti e per facilitare in modo particolare le persone anziane, evitando che si debbano spostare dal quartiere per la sostituzione del proprio medico curante. Un intervento reso possibile grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con ATS, con l’intento di potenziare la medicina di prossimità, ancor più fondamentale in un quartiere popoloso.

I cittadini si potranno recare presso lo sportello temporaneo di viale Belforte, muniti di codice fiscale e tessera sanitaria.

«Così come fatto anche lo scorso anno per il quartiere di Calcinate del Pesce – spiega il sindaco Davide Galimberti – abbiamo attivato uno sportello temporaneo direttamente nel quartiere Belforte. Il Comune in questo modo si attiva per facilitare le procedure burocratiche: un intervento importante soprattutto in questo periodo, per facilitare il più possibile questo cambiamento nel presidio sanitario locale. E’ importante che i quartieri della città non rimangano senza medico, ringrazio pertanto il dottor Montonati ed ATS per la sensibilità ed attenzione»

«I cittadini potranno completare la procedura di cambio medico senza doversi spostare per recarsi negli uffici di ATS o del Comune in via Sacco – dichiara l’Assessore ai Quartieri Francesca Strazzi – Un’intervento utile in modo particolare per favorire le persone anziane. Inoltre in quest’occasione i residenti avranno modo anche conoscere direttamente il nuovo medico».

«Sono felice di mettermi a disposizione dei cittadini del quartiere Belforte – dichiara il dottor Andrea Montonati – in particolare della fascia più fragile della popolazione che necessita di una medicina di prossimità. Gestirò questo nuovo ambulatorio insieme a quello già avviato nella medicina di gruppo di via Adriatico 6, nel quartiere Bizzozero, in cui collaboro con altri quattro colleghi».

«Ancora una volta l’amministrazione si dimostra attenta alle necessità dei quartieri – dichiara Marco Regazzoni, presidente del Consiglio di quartiere di Belforte».