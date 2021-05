Una raccolta fondi per Casaringhio, l’associazione che aiuta persone e animali

Royal Time in collaborazione con Casaringhio APS, associazione senza scopo di lucro con sede a Busto Arsizio, che si impegna con dedizione nella salvaguardia dell’ambiente e di tutte le creature viventi che lo abitano, siano esse animali indifesi o esseri umani bisognosi, lancia la prima campagna di crowdfunding per aiutare i volontari nel loro prezioso lavoro a sostegno dei bisognosi.

Qui tutti gli articoli su Casaringhio

Per portare avanti le tante attività messe in campo dagli operatori sul territorio è necessario l’aiuto di molti, anche il vostro attraverso un piccolo contributo.

I progetti da sostenere

Il pronto soccorso per animali (sia domestici che selvatici) vittime di abbandono, incidenti stradali o maltrattamenti

I percorsi educativi per bambini e ragazzi ospitati in comunità protette

Il sostegno concreto a famiglie ridotte in povertà dalle ripercussioni della pandemia globale (recupero e consegna di beni di prima necessità, ricostruzione di reti relazionali e ricollocamento lavorativo, contatto con le Istituzioni per la risoluzione di emergenze abitative…)

La creazione di opportunità di confronto per valorizzare talenti nascosti e recuperare fiducia in se stessi e nel proprio futuro.

Per scoprire il progetto dettagliato e donare un personale contributo prego cliccare sul link: Aiuta Casaringhio a salvare Persone e Animali. Per ringraziarvi del vostro prezioso gesto, APS Casaringhio ha pensato di farvi un piccolo regalo, la fiaba originale “Cuor di nonna e fior di bambola”, da leggere (e presto anche da ascoltare!) insieme ai vostri bambini.

Clicca qui per effettuare il download dopo aver effettuato la tua donazione!