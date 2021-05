Da Regione Lombardia 100mila Euro per contrastare le truffe agli anziani

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, ha approvato una delibera per favorire la realizzazione di iniziative utili a prevenire e contrastare le frodi agli anziani. Lo stanziamento ammonta a oltre 100.000 euro.

In particolare, per i 27 enti che sono stati ammessi al contributo regionale, è stata prorogata la possibilità di presentare la rendicontazione contabile e amministrativa delle attività progettuali fino al 31 dicembre 2022.

DE CORATO: DA REGIONE GRANDE ATTENZIONE AGLI ANZIANI

“Regione Lombardia – ha affermato De Corato – è particolarmente attenta alle esigenze e alle fragilità degli anziani. In questo momento di pandemia, in particolare, sono loro i soggetti più deboli, da tutelare in tutti i sensi. Questa delibera è l’ennesimo segnale da parte di una Giunta regionale che intende ‘mettere in guardia’ i meno giovani rispetto ai tanti pericoli che possono capitare quotidianamente. Sono certo – ha concluso – che gli enti che hanno aderito al nostro avviso daranno un grande contributo alla collettività”.