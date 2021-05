Ressa dalle 6 del mattino per le scarpe del supermercato a Varese

Primi clienti in fila dalle 6 del mattino e ressa alle 8 all’ora dell’apertura. La singolare moda delle scarpe prodotte da una nota catena di supermercati è tornata a creare scompiglio nel punto vendita di viale Borghi a Varese nella mattina di lunedì 10 maggio.

Negli scorsi mesi erano diventate un bizzarro fenomeno del marketing, molto discusso sui social e tra gli addetti ai lavori. Ora sono tornate in vendita e hanno generato lo stesso iniziale entusiasmo anche nel punto vendita di Varese. Tanto da aver creato non poca preoccupazione per la ressa che si è creata. Una ressa che ha costretto gli addetti a cercare di limitare l’afflusso della clientela nella prima fase di apertura.