Riapre il cinema al Move In di Cerro Maggiore: «Nessun problema per il centro vaccinale»

I punti di ristorazione e i negozi del centro commerciale Move In di Cerro Maggiore sono già ripartiti nelle scorse settimane con il passaggio della Lombardia in zona gialla, ora tocca al cinema: da giovedì 20 maggio sugli schermi del multisala tornano i film con la F maiuscola, con posti distanziati e percorsi ripensati per garantire il distanziamento sia durante che l’attesa che per l’ingresso in sala. Non si ferma, però, l’attività del centro vaccinale inaugurato a marzo proprio nei locali che ospitavano la sala giochi all’interno della struttura: nei box di via Turati la battaglia contro la pandemia continuerà a colpi di vaccino.

«Il progetto era già nato con la consapevolezza che le normali attività commerciali e di intrattenimento presenti a Move In potessero coesistere con il centro vaccinale – spiegano dalla direzione commerciale del centro -. Così è stato sin dall’inizio. Nessuno si è mai accorto del grande lavoro svolto per far coesistere i punti di ristorazione dapprima in solo asporto e poi con il dehor esterno. E che dire della partnership con la scuola di danza a cui il centro ha garantito un luogo sicuro in cui allenarsi all’aperto. Tutto ciò senza mai ostacolare il procedere dell’opera vaccinale. Così sarà anche per la riapertura del cinema multisala. Abbiamo da molto tempo elaborato piani e percorsi per la gestione dei flussi, che consentiranno una riapertura programmata e senza alcun ostacolo all’operatività del centro vaccinale e per le tante attività di entertainment che caratterizzano il Centro Move In».

Dopo il cinema sarà la volta della palestra, che riaprirà i battenti lunedì 24 maggio così come farà l’attività dei simulatori di guida Drive Gym. Da martedì 1 giugno, poi, bar e ristoranti potranno riprendere a servire ai tavoli anche all’interno, e rialzerà la saracinesca anche il bowling. In parallelo anche il centro vaccinale continuerà la sua attività, con una platea di potenziali vaccinati sempre più ampia: da giovedì 20 maggio, infatti, la agende vaccinali si apriranno anche gli over 40 e da giovedì 27 toccherà invece agli over 30, per poi passare alle prenotazione anche per la fascia di età dai 16 ai 29 anni dal 2 giugno.