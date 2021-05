Riapre l’Eremo di Santa Caterina, una delle “meraviglie” del Varesotto

«È uno dei posti più belli del mondo». Frate Iginio Catteno vive all’Eremo di Santa Caterina del Sasso da circa due anni. Insieme alle consorelle e ai confratelli della Fraternità Francesca di Betania si occupa dell’aspetto religioso e dell’accoglienza dei pellegrini, oltre alle funzioni religiose. «Saremmo degli scriteriati nel dire che vivere in questo luogo non è magnifico». In questi mesi di lockdown l’Eremo è rimasto chiuso al pubblico se non per le messe, mentre lunedì(17 maggio) riapre dando ufficialmente inizio ad una nuova stagione turistica. «Siamo felici di tornare ad accogliere i visitatori. In molti si stupiscono di vederci qui e sono incuriositi dal nostro abito. Siamo sempre contenti di raccontare della nostra presenza qui ma anche la storia di un luogo così speciale».

Dopo circa sei mesi di chiusura una delle “meraviglie” del Lago Maggiore è dunque pronta ad aprire i battenti. «Questo periodo di chiusura per noi è stato un momento di maggiore raccoglimento religioso. Recentemente siamo stati colpiti anche dal Covid dopo che uno dei nostri confratelli è tornato da Milano. Ora stiamo bene».

A mettere in moto i motori per la ripartenza però non sono solo i frati. La Società Patrimoniale della Provincia di Varese, che ha vinto il bando per l’aspetto gestionale della struttura che di proprietà della Provincia, in queste ore sta ultimando i lavori per accogliere i visitatori in sicurezza e con alcune novità.

Per evitare assembramenti e permettere ingressi contingentati sono stati posizionati dei tornelli all’inizio delle scale, sarà attivo l’ascensore al costo di un euro, mentre da settimana prossima sarà attivato anche il servizio di prenotazione online, obbligatorio nel weekend (qui il sito ufficiale). Gli arrivi dall’acqua, invece, sono previsti a partire dal 1 giugno perché al momento la Navigazione Lago Maggiore non ha predisposto attracchi all’Eremo.

Tutto pronto dunque, comprese le casse automatiche per pagare con la carta, la nuova segnaletica e le audioguide che saranno messe a disposizione del pubblico per conoscere la storia e la leggenda di un luogo così unico. Nei prossimi giorni verrà allestito anche un bookshop e sono state posizionate delle fioriere sulla balaustra per evitare che qualche bambino si possa sporgere troppo. Con l’apertura dell’Eremo riaprirà anche il bar nel piazzale.

Si spera quindi che sia una vera ripartenza e che la stagione turistica vada bene. L’Eremo, conosciuto e apprezzato da turisti di tutto il mondo, può arrivare anche a 300 mila visitatori l’anno. Nell’ultimo periodo, causa pandemia, è stato visitato sopratutto da un turismo locale ma per l’estate ci si aspetta di tornare a vedere qualche straniero.

Foto e video Marco Corso

Eremo di Santa Caterina del Sasso – IL SITO UFFICIALE

ORARIO DI APERTURA

BASSA STAGIONE

DAL 15 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE E DAL 7 GENNAIO AL 15 MARZO

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 13.30 alle ore 18.00

Sabato e domenica e festivi infrasettimanali: dalle ore 09.30 alle ore 19.30

ALTA STAGIONE

DAL 16 MARZO AL 14 OTTOBRE E DAL 16 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30

L’accesso avverrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza emergenza sanitaria, tramite l’utilizzo gratuito dell’ascensore, fino alla data in cui sarà possibile ripristinare l’apertura della scalinata. Accesso alla Chiesa sospeso nel corso delle funzioni religiose.

Biglietti di ingresso all’Eremo – PRENOTAZIONI SUL SITO UFFICIALE

Biglietto ordinario: € 5,00

Biglietto ridotto: € 3,00 riservato a:

Over 65

Cittadini Residenti in provincia di Varese

Gruppi di visitatori formato da un numero minimo di 15 persone (biglietto a persona)

Ingresso gratuito, guarda qui.