Rinnovate le cariche dell’associazione Polizia di Stato: Scuncia confermato presidente

Nella giornata di venerdì 21 maggio sono state rinnovate le cariche ANPS Varese per il quinquennio 2021/2026: nell’occasione, Agostino Scuncia è stato confermato nella carica di presidente sezionale.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.), nata come Associazione delle Guardie di P.S., è stata proclamata come Ente Morale nel 1970.

Non é un’ associazione di soli pensionati dell’Amministrazione. Infatti, fin dalla sua fondazione come Ente Morale, prevede l’adesione anche del personale in servizio attivo. Creare e mantenere sempre vivo il legame di reciproca solidarietà è, appunto, suo specifico compito. Alto, dunque, è lo scopo che l’ANPS si prefigge: di non mandare perduto il patrimonio storico-culturale creato dai Soci “anziani”, ma trasmetterlo alle nuove leve e conservare intatte le tradizioni della Polizia di Stato.

L’ANPS è custode del Medagliere, che rappresenta e rinnova il ricordo, insieme con la Bandiera, di quanti hanno offerto la propria esistenza alla Patria in pace e in guerra, al servizio delle Istituzioni e alla salvaguardia della sicurezza e delle libertà dei cittadini.

L’Associazione si compone di Soci effettivi, benemeriti, onorari, simpatizzanti, sostenitori. Tra i Soci onorari vengono compresi i Capi e i Vice Capi della Polizia, i Prefetti e i Questori in sede, le Medaglie d’Oro e Grandi Invalidi di guerra e per servizio appartenenti all’Amministrazione di PS.