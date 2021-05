Rinnovo delle cariche all’Associazione mazziniana italiana di Varese

L’Assemblea della sezione varesina dell’Associazione Mazziniana Italiana, intitolata all’indimenticato Prof. Giovanni Bertolè Viale, per molti anni docente di greco e latino presso il locale Liceo Classico “Ernesto Cairoli” e storica bandiera del mazzinianesimo nella nostra città, riunitasi il 19 maggio 2020 ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo nelle persone di Roberto Gervasini, Doriana Giudici, Giovanni Macchi, Carlo Manzoni e Leonardo Tomassoni.

Ha inoltre eletto i nuovi probiviri nelle persone di Pier-Maria Morresi, Tito Pederzolli e Alberto Speroni.

Venerdì 28 maggio 2020 si è riunito quindi il nuovo Consiglio Direttivo.

All’ordine del giorno vi era il rinnovo delle cariche sociali e un’iniziale presentazione del nuovo programma annuale della sezione.



Su proposta del Presidente uscente, Carlo Manzoni, il Consiglio Direttivo ha eletto come nuovo Presidente Leonardo Tomassoni, che, dopo aver ringraziato Carlo Manzoni per l’ottimo lavoro svolto in questi anni per sostenere e diffondere gli ideali mazziniani nella nostra città, si è detto onorato per la fiducia accordatagli, garantendo altresì il massimo impegno personale nel sostenere le numerose incombenze che attendono i mazziniani varesini.

Su proposta del nuovo Presidente il Consiglio Direttivo ha quindi eletto come VicePresidente Doriana Giudici, prima donna a far parte del Direttivo della sezione varesina dell’Associazione Mazziniana, già fortemente impegnata su molteplici fronti a livello provinciale e nazionale.

Sono stati inoltre eletti nella carica di tesoriere Carlo Manzoni e nella carica di Segretario

Roberto Gervasini.



Il Consiglio Direttivo, a questo punto allargato a tutti i soci presenti, ha iniziato poi a discutere il nuovo programma che riprenderà i contenuti dello scorso anno per le parti che non si erano potute realizzare a causa delle chiusure dovute alla pandemia, ma che verrà ulteriormente incrementato secondo le proposte che la sezione vorrà esprimere, e sarà presentato in tutta la sua interezza nei prossimi giorni, anche attraverso una Conferenza Stampa, se la situazione epidemiologica e le norme in vigore lo permetteranno.