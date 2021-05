Riprendono le vaccinazioni per il personale scolastico in Lombardia

Riprende la campagna vaccinale anti-Covid della Regione Lombardia per il mondo della scuola. Da domani, venerdì 7 maggio, partiranno gli SMS con l’indicazione dell’appuntamento per la seconda dose del personale scolastico. Nei prossimi giorni sarà invece aperto il portale per il personale scolastico che era già stato inserito nella ‘White list’ prima delle modifiche del piano vaccinale del personale scolastico. In fase di prenotazione, sarà possibile scegliere la data e il centro vaccinale dove ricevere la prima dose”.

A partire da domani, dunque, il personale scolastico che ha già effettuato la prima dose riceverà un SMS con l’appuntamento per la seconda dose. Si sta completando la definizione dei calendari con i centri vaccinali. La platea di personale scolastico che aveva già aderito alla vaccinazione potrà prenotare l’appuntamento per il vaccino tramite il Portale delle Poste.

Sempre lì dovrà prenotarsi anche la platea di personale scolastico i cui codici fiscali erano già stati precaricati in White List (in seguito alla raccolta dei flussi provenienti dal Ministero e dalla mail dedicata) e che ancora non aveva aderito alla campagna di vaccinazione. Il sistema di Poste verificherà automaticamente che chi procede alla prenotazione sia ricompreso in White List, permettendo esclusivamente a tali platee di accedere alla prenotazione dell’appuntamento.

È attivo un canale del Call Center dedicato alle informazioni sulla campagna di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico, raggiungibile con queste modalità. Numero Verde Coronavirus di Regione Lombardia al numero 800894545; digitare il tasto 1 ‘Campagna di Vaccinazione anti Cobid-19 di Regione Lombardia’; digitare il tasto 3 per accedere al canale dedicato al personale scolastico. Si verrà quindi indirizzati direttamente ad un operatore. (LNews)