Ristoratori che non si arrendono. Brutto tempo? Si apparecchia all’aperto sul furgone

La riapertura dei ristoranti è possibile solo all’aperto, una condizione che complica la vita per quei locali che di spazio fuori non ne hanno e, soprattutto, nei giorni di pioggia. La voglia di ricominciare e l’impegno di chi si dedica totalmente al proprio lavoro aiuta però ad aguzzare l’ingegno e tra il serio e il faceto i gestori del ristorante Movida di Comerio sono lì a dimostrarlo. In questo sabato di maltempo, per poter garantire in sicurezza il servizio sotto l’acqua hanno apparecchiato addirittura dentro il furgone abitualmente utilizzato per trasporti e consegne. “Sono solo un paio di posti in più ma forza e coraggio, dobbiamo andare avanti”.