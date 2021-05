Ritorno a teatro: riapre il Condominio di Gallarate, con uno spettacolo per Croce Rossa

Un anno e più di attesa, per il teatro. Rosanna Bergonzi racconta la ripresa del Teatro Condominio con un’immagine che è anche un’emozione: «Ricordiamo quei bambini che il 23 febbraio 2020 che piangevano perché l’Italia quel giorno si è fermata: c’era un bellissimo Family Show, c’erano i bambini fuori e abbiamo dovuto mandarli via. Ricominciamo il 6 giugno, ricominciamo da quel Family Show che tanti bambini non hanno visto ma di cui hanno già il biglietto»

Lo spettacolo di giugno sarà il primo di una strana stagione che parte quasi alle soglie dell’estate.

Il teatro Condominio, il più antico di Gallarate, ha riaperto però già nella sera di mercoledì 19 maggio, con un po’ di emozione: in scena lo spettacolo “Il confine della pioggia”, per la Croce Rossa, in modo quasi simbolico. In sala i posti sono dimezzati, ma gli applausi sono quasi più caldi, perché il teatro mancava a molti.

Anche in strada le persone che passano nel centro di Gallarate sono incuriosite, si accostano al pannello con la locandina, chiedono quando sono i prossimi spettacoli. Di fronte al teatro, un po’ simbolicamente, c’è anche la locandina di Duemilalibri 2020, edizione organizzata con speranza e poi trasferitasi quasi interamente online – a metà ottobre – mentre arrivava in pieno la “seconda ondata” Covid, quella che più pesantemente ha colpito la provincia di Varese e l’Alto Milanese.

Un’estate di spettacoli dal vivo con teatro e musica al Broletto di Gallarate

Si riparte il 6 giugno, ma poi il teatro si trasferirà all’aperto. «L’amministrazione comunale di Gallarate ci ha concesso il cortile di Palazzo Broletto, che verrà allestito dal 1° giugno» spiega Marco Negri. La stagione estiva si terrà nella seconda metà di giugno, luglio e probabilmente una parte di settembre: «Ci saranno cabaret, musica, spettacoli per bambini. Dieci-dodici spettacoli, prevalentemente al sabato sera. Da settembre si ripartirà con la nuova stagione».

Melarido riparte anche al Tirinnanzi di Legnano

Il 5 giugno toccherà invece al Tirinnanzi di Legnano, l’altro teatro gestito da Melarido: si aprirà con il concerto della Orchestra Haydn, preludio alla stagione estiva. Anche qui è previsto di continuare all’aperto, al Castello. Tutte le info nell’articolo di Legnanonews, qui.