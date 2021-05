Rossi elogia il suo Varese: “Il pareggio ci sta quasi stretto”

Ha guidato la squadra dalla tribuna, urlando come se fosse in panchina, aiutato anche dalla vicinanza degli spalti al campo del “D’Albertas”. Ezio Rossi però per una domenica non ha la faccia di chi deve giustificare un risultato negativo a fronte di una prestazione buona. Per una volta il gol a recupero inoltrato è stato quello del Varese, che permette di festeggiare, anche se il mister puntava anche più in alto: «Senza essere presuntuosi, credo che questo pareggio ci sta stretto: tante occasioni nel primo tempo, il palo di Otelè nella ripresa, un paio di possibili rigori, avessimo pareggiato prima forse l’avremmo anche vinta. Il Gozzano ha badato solo a difendersi ma fa parte della loro caratteristica: sono cinici e solidi».

«Quando Giulio ha messo giù la palla ho pregato, anche perché gol sbagliato, dopo il loro palo, gol subito. Per una volta non siamo stati noi a prendere il gol nel recupero, perdere sarebbe stata una beffa enorme. Per novanta minuti abbiamo gatto la partita, poi serve qualcuno che la butta dentro; il Gozzano ne ha due, noi uno, anche se sappiamo che Giulio deve essere gestito ma chiaramente quando arriva una palla in area sa cosa fare rispetto ad altri che si dannano l’anima ma non hanno questa caratteristica»