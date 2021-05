Rossi con la Buona destra tra Calenda, Paragone e Zanzi

Il tour di Filippo Rossi, fondatore e patron di Caffeina, ma soprattutto artefice della Buona destra, ha fatto tappa anche a Varese.

“Abbiamo oltre cento comitati in tutta Italia e guardiamo con grande interesse a Varese. Del resto qui abbiamo mosso i primi passi con la presentazione del libro insieme a un grande politico come Roberto Maroni. Ora stiamo lavorando per le prossime amministrative, ma soprattutto stiamo ascoltando tante esperienze interessanti in giro per il Paese”.

Proprio Varese è un laboratorio politico diretto e indiretto. Filippo Rossi ha incontrato Daniele Zanzi e guarda con interesse alla sua esperienza civica e alla sua scelta di candidarsi sindaco. “Lui è un grande personaggio, competente, serio e con esperienza. Una persona con cui si possono fare cose interessanti”. Poi c’è tutta l’attenzione verso Azione di Calenda e anche qui nella nostra città c’è molto movimento con la candidatura di Carlo Alberto Coletto.

“La Buona destra – racconta Rossi – è alternativa a quella di Salvini e Meloni che non rappresentano per niente gli ideali di un pensiero liberale e democratico. Basta guardare le loro posizioni su tanti e diversi temi civili”.

Un altro soggetto con cui Rossi sta interloquendo è Gianluigi Paragone che di casacche ne ha cambiate tante negli anni passando dalla Lega al M5S per poi uscirne e fondare Ital-exit e annunciando la sua candidatura a sindaco di Milano.

“C’è molto movimento in questo momento – sostiene Rossi – e si aprirà uno spazio al centro di grande interesse. Ci sono esponenti politici con cui si può fare un pezzo di strada insieme senza lasciare a questa brutta destra tutto il protagonismo. Noi ci crediamo e stiamo lavorando. In tanti ci stanno seguendo”.