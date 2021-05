Rossi (Whirlpool): “Bisogna stimolare i lavoratori a segnalare tutti i rischi che incontrano”

Il tema degli infortuni sul lavoro, dopo quanto accaduto in provincia di Varese dove sono morti due lavoratori nel giro di una settimana, è diventato centrale rispetto alla tanto agognata ripartenza. È un tema che non riguarda solo le piccole imprese, ma tutto l’ecosistema produttivo presente sul territorio: dagli artigiani fino alle grandi multinazionali.

Manuel Rossi, direttore dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno, che a Varesenews ha raccontato il sistema relativo alla sicurezza adottato dalla multinazionale americana, interviene in questo dibattito, sottolineando quanto sia importante sviluppare una vera cultura in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

«Whirlpool è da sempre in prima linea per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro – dice Rossi -. Sappiamo quanto sia complicato tenere sotto controllo tutte le possibili cause di rischio, ma per noi è fondamentale lavorare su cultura della sicurezza e prevenzione. In particolare, nell’ottica del miglioramento continuo, stimoliamo i lavoratori a segnalare tutti i possibili rischi che incontrano nel lavoro: è la parte più importante della cosiddetta “piramide di Heinrich” perché è quella proattiva, dove possiamo intervenire con informazione e prevenzione».