Sabato e domenica per grandi e piccoli all’Isolino Virginia

Domenica 30 maggio, anche per i bambini dai 5 ai 10 anni, vi è la possibilità di visitare l’Isolino Virginia, il museo Ponti, con reperti originali, toccare la selce, provare a macinare i cereali e riconoscere le castagne di lago.

L’isolino Virginia si trova a pochi metri dalla riva del comune di Biandronno ed è il più antico insediamento palafitticolo dell’arco alpino. Dal 2011 è Patrimonio mondiale dell’UNESCO e oggi le proposte turistiche per grandi e piccoli sono gestite per Archeologistics.

Le visite saranno sabato alle 10 per i bambini

E domenica alle 10 e alle 15 per tutti

Il percorso parte dall’imbarcadero di Biandronno, approdando in poco tempo sull’isola.

Nel corso dell’inverno sono state effettuate ricerche subacquee per comprendere da dove derivi il palinsesto archeologico sommerso nell’area tra il pontile in pietra e la sponda sud dell’isola.

L’obiettivo dello studio è comprendere come si sia svolta l’occupazione dell’isola e in che periodo storico.

Inoltre, vi è un museo con una sezione dedicata alle riproduzioni degli oggetti archeologici che permette di comprendere l’utilizzo delle materie prime nella realizzazione di strumenti e oggetti di uso quotidiano.

Una passeggiata sulle sponde dell’isola permetterà di ricostruire la storia di questo luogo, osservando il contesto ambientale dove si sviluppò la vita nel Neolitico.

Appuntamento quindi per Domenica 30 maggio. Costo: 5 euro cad, sia adulti che bambini. Sino a 4 anni gratuito. Alberi, uccelli acquatici, piante e fiori d’acqua insieme a tante storie di vita antica e di pesca saranno il tema della giornata.